Маме Таты Абрамсон стало плохо, когда она узнала о гибели Татьяны Африкантовой
Родительнице бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Таты Абрамсон Марине Тристановне стало плохо, когда она узнала о том, что Татьяна Владимировна Африкантова погибла.
Ранее сообщалось, что в социальных сетях появилась шокирующая информация о том, что мать Марины Африкантовой погибла. На страничке в Instagram кошки Татьяны Владимировны был опубликован Stories, в котором говорится, что женщина трагически скончалась в Туапсе.
Отметим, что на днях Африкантова-старшая в компании своего супруга на самом деле улетела в Туапсе. На данный момент Татьяна Владимировна все еще не прокомментировала эту новость. Женщина до сих пор не выходила на связь с поклонниками, чем еще больше пугает многочисленных фанатов.
Впрочем, эту новость уже начали комментировать бывшие герои реалити-шоу «Дом-2», в числе которых оказалась и мама Таты Абрамсон. По мнению Марины Тристановны, сообщение о гибели Африкантовой-старшей на самом деле является «враньем».
Телебабушка указала на то, что еще вчера ночью смотрела прямой эфир Татьяны Владимировны, поэтому не понимает, когда женщина успела бы погибнуть. Правда, родительница Таты не стала настаивать на своих предположениях и отметила, что если это на самом деле не слухи, то это «ужасно».
Также Марина Тристановна сообщила, что из-за новости о гибели Африкантовой-старшей ей стало плохо, поэтому она тут же позвонила своему возлюбленному, который и успокоил ее, сообщает Dom2Life.
Ранее сообщалось, что в социальных сетях появилась шокирующая информация о том, что мать Марины Африкантовой погибла. На страничке в Instagram кошки Татьяны Владимировны был опубликован Stories, в котором говорится, что женщина трагически скончалась в Туапсе.
Отметим, что на днях Африкантова-старшая в компании своего супруга на самом деле улетела в Туапсе. На данный момент Татьяна Владимировна все еще не прокомментировала эту новость. Женщина до сих пор не выходила на связь с поклонниками, чем еще больше пугает многочисленных фанатов.
Впрочем, эту новость уже начали комментировать бывшие герои реалити-шоу «Дом-2», в числе которых оказалась и мама Таты Абрамсон. По мнению Марины Тристановны, сообщение о гибели Африкантовой-старшей на самом деле является «враньем».
Телебабушка указала на то, что еще вчера ночью смотрела прямой эфир Татьяны Владимировны, поэтому не понимает, когда женщина успела бы погибнуть. Правда, родительница Таты не стала настаивать на своих предположениях и отметила, что если это на самом деле не слухи, то это «ужасно».
Также Марина Тристановна сообщила, что из-за новости о гибели Африкантовой-старшей ей стало плохо, поэтому она тут же позвонила своему возлюбленному, который и успокоил ее, сообщает Dom2Life.
«Человек, который выложил это, тоже не очень уверен в том, что это правда...», - подчеркнула мать Абрамсон.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:56