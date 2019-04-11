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Эксперты объяснили популярность роликов АСМР

В последнее время в интернете все большую популярность набирают видеозаписи, содержащие так называемую АСМР (автономную сенсорную меридиональную реакцию). Говоря простым языком, в этих роликах содержатся разнообразные звуки, от которых пользователь испытывает удовольствие. Эксперты в области сексологии и психиатрии объяснили этот феномен с научной точки зрения.

Эксперты объяснили популярность роликов АСМР

Популярность такого явления вполне объяснима, ведь у всех есть звуки, ассоциирующиеся с чем-либо приятным, например, шелест страниц детской книжки, треск костра или поскрипывание снега. Эту особенность человеческого сенсорного восприятия уже давно взяли на вооружение профессионалы из саунд-индустрии, рекламного бизнеса, мира музыки и кино, а сейчас она становится популярной и в интернете. Видео с АСМР набирают миллионы просмотров.

Эксперты заявляют, что палитра из звуков наполняет человеческое воображение разными красками, она действует в качестве успокаивающего и расслабляющего средства. По словам сексолога Александра Полеева, просмотр таких роликов является своеобразным способом мастурбации, он связан с желанием расслабиться.

Эксперты объяснили популярность роликов АСМР

Врач-психиатр Елизавета Жесткова описывает механизм воздействия видеозаписей с АСМР на сознание, который заключается в том, что в них используются и звуковые и зрительные сигналы, они создают впечатление возврата к инстинктам.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:57

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