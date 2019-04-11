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Археологи: Внутри Стоунхенджа мог находиться дом древних аристократов

Камни Стоунхенджа могут быть оградой домов неолита, в которых проживали аристократы тех времен. Такое заявление сделали британские ученые.
Археологи: Внутри Стоунхенджа мог находиться дом древних аристократов

Археологи использовали радар, с помощью которого проанализировали грунт в нескольких десятках километров от древней постройки. В Эйвбери, где и прошло исследование земли, тоже находятся каменные круги, напоминающие Стоунхендж и являющиеся его ровесниками. Процесс сканирования показал, что внутри кругов некогда располагалось жилье из камня дом немалых размеров, построенный около 3700 года до Р.Х. Не исключено, что в таком помещении жили люди с высоким статусом.

Вначале дом окружал деревянный забор, но позже его снесли и поставили каменный, а еще позже круги. Внутри камня ученые нашли орудия и посуду времен неолита. Археологи считают, что внутри круга Стоунхенджа тоже могло находиться жилище древних людей.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:52

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