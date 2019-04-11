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Аналитики предрекают неудачу новым сервисам Apple из-за позднего запуска

Аналитики считают, что поздний запуск сервисов Apple может быть неприбыльным. Это связано с наличием на рынке медиагигантов, с которыми будет трудно соревноваться.
Аналитики предрекают неудачу новым сервисам Apple из-за позднего запуска

Специалисты уверены, что компания поздно запустила такие сервисы, как Apple TV+, Apple TV Channels, Apple Card или Apple Arcade, поскольку почти у каждой из перечисленных услуг сейчас есть конкурент. Эти обстоятельства могут снизить прибыль от реализации новых проектов. Особенно хочется обратить внимание на Apple TV+. На рынке медиауслуг сейчас властвуют два гиганта: Netflix и Amazon Prime, которые имеют огромное количество эксклюзивного контента и армию преданных пользователей.

Кроме того, яблочный гигант сам ограничивает себя, поскольку созданные материалы рассчитаны на узкую категорию людей. Рынок услуг компании ограничен Соединенными штатами или, в лучшем случае, Северной Америкой. Поэтому создать достойную конкуренцию в этой сфере Apple не сможет, соответственно, прибыль с проекта не будет отвечать ожиданиям.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:04

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