Аналитики предрекают неудачу новым сервисам Apple из-за позднего запуска





Специалисты уверены, что компания поздно запустила такие сервисы, как Apple TV+, Apple TV Channels, Apple Card или Apple Arcade, поскольку почти у каждой из перечисленных услуг сейчас есть конкурент. Эти обстоятельства могут снизить прибыль от реализации новых проектов. Особенно хочется обратить внимание на Apple TV+. На рынке медиауслуг сейчас властвуют два гиганта: Netflix и Amazon Prime, которые имеют огромное количество эксклюзивного контента и армию преданных пользователей.Кроме того, яблочный гигант сам ограничивает себя, поскольку созданные материалы рассчитаны на узкую категорию людей. Рынок услуг компании ограничен Соединенными штатами или, в лучшем случае, Северной Америкой. Поэтому создать достойную конкуренцию в этой сфере Apple не сможет, соответственно, прибыль с проекта не будет отвечать ожиданиям.