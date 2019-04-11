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Под Омском обнаружили привязанный к дереву скелет

В Омской области на территории Любинского района обнаружен скелет человека, прикрученный к дереву проволокой. Останки принадлежат мужчине.
Под Омском обнаружили привязанный к дереву скелет

Информацией поделились в региональном СК РФ. Представители ведомства сообщили, что местный житель, которому принадлежит скелет, умер три года назад. Возле останков обнаружили одежду погибшего. В убийстве мужчины подозревают супруга его сестры. Он задержан.

На допросе выяснилось, что житель Омской области незадолго до смерти украл у зятя некоторые вещи, включая видеорегистратор. Пострадавший решил разобраться сам с обворовавшим его родственником: вывез на окраину села, избил и привязал к дереву.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:22

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