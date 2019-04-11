Под Омском обнаружили привязанный к дереву скелет





Информацией поделились в региональном СК РФ. Представители ведомства сообщили, что местный житель, которому принадлежит скелет, умер три года назад. Возле останков обнаружили одежду погибшего. В убийстве мужчины подозревают супруга его сестры. Он задержан.На допросе выяснилось, что житель Омской области незадолго до смерти украл у зятя некоторые вещи, включая видеорегистратор. Пострадавший решил разобраться сам с обворовавшим его родственником: вывез на окраину села, избил и привязал к дереву.