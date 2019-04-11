Ученые: Низкая пенсия уменьшает продолжительность жизни





Ожидаемая продолжительность жизни богатых и бедных граждан Германии все больше расходится, о чем свидетельствуют размеры пенсий и годы жизни людей. Мужчины в возрасте 65 лет с высокими пенсионными доходами могут прожить как минимум еще два десятка лет, тогда как их соотечественники с более скромными доходами не всегда доживают до 80-летия.Научные сотрудники Института демографических исследований провели исследование, итог которого показал разрыв в средней продолжительности жизни пенсионеров в ФРГ за последние 20 лет. У находящихся на нижней ступени экономической и социальной иерархии мужчин ожидаемая продолжительность жизни в последнее время увеличивалась медленнее, а в западной части страны прекратила расти с 2007 года.Хотя ожидаемая длительность жизни увеличивается для всех уровней доходов, она стала больше всего на 1,8 года в группе с наиболее низкими доходами в Западной Германии в период с 1997 по 2016 годы, тогда как получатели высоких денежных выплат смогли «похвастаться» двукратным показателем.