Bloomberg: Amazon прослушивает записи общения клиентов с помощником Alexa





В процесс прослушивания ежедневно вовлечены несколько тысяч сотрудников, как штатных, так и привлеченных. В поиске людей для работы над улучшением Alexa руководство Amazon не ограничивается только США, в этой деятельности участвуют также жители Румынии, Коста-Рики и Индии. Их рабочий день длится девять часов, за это время они прослушивают и обрабатывают почти тысячу аудиозаписей.Зарубежный источник утверждает, что у сотрудников есть специальное средство обмена сообщениями для особо сложных случаев. Записи клиентов прослушиваются с помощью устройств Echo, которые размещены и в частных домах, и в офисных помещениях.Отвечая на запрос Bloomberg, один из представителей Amazon заявил, что компания с серьезностью относится к обеспечению безопасности и конфиденциальности персональной информации пользователей. Он отметил, что специалисты анализируют только незначительную часть записей, преследуя благие цели – усовершенствовать функционирование Alexa.