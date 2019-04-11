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Bloomberg: Amazon прослушивает записи общения клиентов с помощником Alexa

Компания Amazon прослушивает записи общения клиентов с виртуальным голосовым помощником Alexa, чтобы усовершенствовать реагирование системы на запросы. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Bloomberg.

Bloomberg: Amazon прослушивает записи общения клиентов с помощником Alexa

В процесс прослушивания ежедневно вовлечены несколько тысяч сотрудников, как штатных, так и привлеченных. В поиске людей для работы над улучшением Alexa руководство Amazon не ограничивается только США, в этой деятельности участвуют также жители Румынии, Коста-Рики и Индии. Их рабочий день длится девять часов, за это время они прослушивают и обрабатывают почти тысячу аудиозаписей.

Зарубежный источник утверждает, что у сотрудников есть специальное средство обмена сообщениями для особо сложных случаев. Записи клиентов прослушиваются с помощью устройств Echo, которые размещены и в частных домах, и в офисных помещениях.

Bloomberg: Amazon прослушивает записи общения клиентов с помощником Alexa

Отвечая на запрос Bloomberg, один из представителей Amazon заявил, что компания с серьезностью относится к обеспечению безопасности и конфиденциальности персональной информации пользователей. Он отметил, что специалисты анализируют только незначительную часть записей, преследуя благие цели – усовершенствовать функционирование Alexa.



 
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Технологии
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:39

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