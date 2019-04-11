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В Турции задержали троих мужчин за сексуальные домогательства к манекену

В Турции трое мужчин проникли в магазин женской одежды, стянули с манекена шубу и совершали в отношении него действия сексуального характера. Молодые люди задержаны.
В Турции задержали троих мужчин за сексуальные домогательства к манекену

Хозяин бутика в турецкой Анталье, утром обнаружив пропажу шубы, обратился в полицию по поводу кражи. Полицейские, прибывшие на место преступления, выявили на кукле многочисленные отпечатки пальцев. На камеры наружного наблюдения попал момент проникновения троих местных жителей возрастом 25-30 лет в магазин, а также сексуальные домогательства, совершаемые ими по отношению к манекену: молодые люди его «целовали» и «приставали» к нему.

Подозреваемых задержали. Полицейские после допроса подозреваемых отпустили их, оставив под своим контролем. Детали инцидента уточняются.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:13

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