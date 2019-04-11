В Турции задержали троих мужчин за сексуальные домогательства к манекену





Хозяин бутика в турецкой Анталье, утром обнаружив пропажу шубы, обратился в полицию по поводу кражи. Полицейские, прибывшие на место преступления, выявили на кукле многочисленные отпечатки пальцев. На камеры наружного наблюдения попал момент проникновения троих местных жителей возрастом 25-30 лет в магазин, а также сексуальные домогательства, совершаемые ими по отношению к манекену: молодые люди его «целовали» и «приставали» к нему.Подозреваемых задержали. Полицейские после допроса подозреваемых отпустили их, оставив под своим контролем. Детали инцидента уточняются.