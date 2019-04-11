Михаил Боярский с Иваном Охлобыстиным сыграют в киноленте «Ленфильма»
Иван Охлобыстин и Михаил Боярский сыграют в фильме о расселении коммуналки, который снимается в студии «Ленфильма». Об этом рассказали представители кинокомпании.
Боярского зрители увидят в ленте в роли рок-музыканта, часто навещающего свою дочь, которая проживает в расселяемом доме. В роли кого предстанет Охлобыстин еще неизвестно.
Задействованы в фильме и другие знаменитости. В их числе Лия Ахеджакова, которая играет интеллигентку-биолога, тоже обитающую в коммуналке. Ее сын в исполнении Сергея Шнурова является работником ботанического сада в Санкт-Петербурге.
Процесс создания фильма проходит как в павильоне «Ленфильма», так в Ботаническом саду и на улицах города. Авторам удалось мастерски воссоздать образ коммунальной квартиры северной столицы, что смогут оценить зрители ближе к Новому году, потому как именно в это время новинка выйдет на экраны. Ее рабочие названия «Золотые соседи» и «Этаж».
Боярского зрители увидят в ленте в роли рок-музыканта, часто навещающего свою дочь, которая проживает в расселяемом доме. В роли кого предстанет Охлобыстин еще неизвестно.
Задействованы в фильме и другие знаменитости. В их числе Лия Ахеджакова, которая играет интеллигентку-биолога, тоже обитающую в коммуналке. Ее сын в исполнении Сергея Шнурова является работником ботанического сада в Санкт-Петербурге.
Процесс создания фильма проходит как в павильоне «Ленфильма», так в Ботаническом саду и на улицах города. Авторам удалось мастерски воссоздать образ коммунальной квартиры северной столицы, что смогут оценить зрители ближе к Новому году, потому как именно в это время новинка выйдет на экраны. Ее рабочие названия «Золотые соседи» и «Этаж».
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:28