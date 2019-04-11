Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу, неудачно разыграл свою супругу





Как пояснил Кит, его жена пьет только миндальное молоко определенной фирмы. Он решил сфабриковать информацию о том, что данный производитель скоро закроется. Роуз, испугавшись прекращения поставок её любимого продукта, скупила молока на 200 долларов, про запас. При этом рассчитывалась актриса кредитной картой своего супруга. Про эту неловкую ситуацию Кит Харингтон рассказал на передаче Late Night with Seth Meyers.Также актер рассказал, что на прошлое 1 апреля он положил в холодильник муляж отрезанной головы, которую он взял на съёмках сериала.