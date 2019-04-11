АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Низкая пенсия уменьшает продолжительность жизни
EUR 72.95 USD 64.74
Курс валют на 11.04.2019

Меган Маркл и принц Гарри решили оставить в тайне рождение ребенка

Меган Маркл и принц Гарри Уэльский приняли решение не раскрывать подробности о рождении их первенца. Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на Букиегемский дворец.
Меган Маркл и принц Гарри решили оставить в тайне рождение ребенка

Известно, что герцог и герцогиня Сассекские, которые официально вступили в брак в прошлом году, ожидают появления на свет их первого ребенка. Предположительно, экс-актриса родит уже в ближайшее время.

В дворце говорят, что королевская пара с нетерпением ждет момента, когда уже смогут поделится радостной новостью со всем миром и они смогут отметить пополнение в семейном кругу.

Ранее появились данные, что герцогиня Сассекская планирует рожать дома, как и Елизавета II.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хорватский композитор обвинил
Минприроды: Дальневосточную косатку
Надежда Ручка поделилась личным опытом
Под Омском обнаружили привязанный к
Сноуден назвал задержание Ассанжа
Ученые: Низкая пенсия уменьшает
В Турции задержали троих мужчин за
Специалисты компании Lookout провели
Меган Маркл и принц Гарри решили
Ирина Пинчук продолжает вкладывать
Александр Лукашенко рассказал об
«Хардкорная ММО» Albion Online стала
В Ростове из-за религии родители
Названы главные признаки рака легких
В Кремле надеются на соблюдение прав
Дарья Валитова обратилась к СМИ через
Госдума разрешила семьям с детьми
Раскрыты параметры нового Renault
Спортсменов будут штрафовать за допинг
Ученые установили, что микробы способны
Ученые: Менее активными дети становятся
Мария Куликова рассказала о своих
Диетолог Светлана Фус назвала главную
Глюкоза в полупрозрачном боди восхитила
Планшеты Samsung Galaxy Tab S5e и
Мария Кравченко отказывается от макияжа
В Москве стартует цикл лекций, которые
Ирина Аллегрова отказалась петь про
Ученые: Корсеты в XIX веке продлевали
Анастасия Волочкова призвала всех
Просмотреть все новости