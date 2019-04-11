Меган Маркл и принц Гарри решили оставить в тайне рождение ребенка
Меган Маркл и принц Гарри Уэльский приняли решение не раскрывать подробности о рождении их первенца. Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на Букиегемский дворец.
Известно, что герцог и герцогиня Сассекские, которые официально вступили в брак в прошлом году, ожидают появления на свет их первого ребенка. Предположительно, экс-актриса родит уже в ближайшее время.
В дворце говорят, что королевская пара с нетерпением ждет момента, когда уже смогут поделится радостной новостью со всем миром и они смогут отметить пополнение в семейном кругу.
Ранее появились данные, что герцогиня Сассекская планирует рожать дома, как и Елизавета II.
Известно, что герцог и герцогиня Сассекские, которые официально вступили в брак в прошлом году, ожидают появления на свет их первого ребенка. Предположительно, экс-актриса родит уже в ближайшее время.
В дворце говорят, что королевская пара с нетерпением ждет момента, когда уже смогут поделится радостной новостью со всем миром и они смогут отметить пополнение в семейном кругу.
Ранее появились данные, что герцогиня Сассекская планирует рожать дома, как и Елизавета II.
В мире
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:01