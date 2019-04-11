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Ирина Пинчук продолжает вкладывать деньги в свое преображение

Одна из рейтинговых участниц телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук призналась, что по-прежнему тратит почти всю свою проектную заработную плату на преображения «себя любимой».

Ирина Пинчук продолжает вкладывать деньги в свое преображение

Многие телезрители «Дома-2» до сих пор помнят, как еще несколько месяцев назад Ирина во всеуслышание заявляла, что откладывает заработанные на телестройке деньги, так как хочет приобрести дорогостоящий автомобиль.

Чуть позже длинноволосая красавица поменяла свои «показания», указав на то, что собирает деньги, чтобы перевести своих родителей из Унечи в русскую столицу.

Впрочем, на днях выяснилось, что Пинчук на самом деле вкладывает практически все сбережения в свою красоту. По словам Ирины, она хочет быть привлекательной, поэтому в последнее время очень серьезно следит за своим питанием.

Ирина Пинчук продолжает вкладывать деньги в свое преображение

Нужно сказать, что признания Ирины ничуть не удивили ее поклонников. А все потому, что фанаты уже давно советуют Пинчук не искать в Периметре кавалеров, а привести свой внешний вид к идеалу, после чего тот «единственный» сам отыщет ее.

К слову, не так давно брюнетка решила избавиться от накаченных губ. Свое решение Ирина объяснила довольно просто. По словам Пинчук, только сделав искусственные губы, она поняла, что любит себя естественную.

Сейчас же бывшая возлюбленная Валерия Блюменкранца тратит деньги на косметологов и дорогую одежду, которая зачастую из-за некоторых привилегий обходится девушке в полцены.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:58

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