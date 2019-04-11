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Сноуден назвал задержание Ассанжа «черным днем для свободы СМИ»

Мировое сообщество обеспокоено задержанием в Лондоне Джулиана Ассанжа. Эдвард Сноуден, экс-сотрудник спецслужб США, считает инцидент «черным днем для свободы СМИ».
Сноуден назвал задержание Ассанжа «черным днем для свободы СМИ»

С ним согласен Кристофер Делуар, генсек международного сообщества «Репортеры без границ». Он в своем Twitter-аккаунте назвал арест основателя WikiLeaks в Великобритании «карательной мерой». По мнению Делуара, сложившаяся ситуация создала опасный прецедент для функционирования изданий и работы журналистов, которые в будущем могут стать объектом преследования со стороны властей США.

Андрей Климов, зампред комитета Совета Федерации по международным делам, возглавляющий комиссию по защите государственного суверенитета, Ассанжу уже не предъявляют обвинений в уголовных преступлениях, вменяемых ему ранее. Общественность помнит участие экс-редактора WikiLeaks в разоблачении ряда противоправных действий Запада, включая США, и уверена, журналисту цинично мстят.



 
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Политика
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:22

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