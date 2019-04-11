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Хорватский композитор обвинил разработчиков The Witcher 3 в плагиате

Автор музыкальных произведений из Хорватии Элвис Станик обвинил в плагиате разработчиков The Witcher 3. Композитор утверждает, что саундтрек видеоигры оказался одной из его композиций, но он не давал разрешения на ее использование.

Хорватский композитор обвинил разработчиков The Witcher 3 в плагиате

Элвис Станик уверен, что разработчики The Witcher 3 использовали его композицию, которую в саундтреке видеоигры исполнила польская группа Percival. Еще 2017 году он обратил внимание, что произведение используется без его согласия. Музыкант отправил запрос в компанию и мелодия исчезла из игры в стриминговых сервисов, но остался на винилах. Но тогда Элвис Станик так и не получил никакого ответа от CDPR и Percival.


Сейчас хорватский композитор решил придать огласку этому делу, начала отправлять письма профильным изданиям и информировать их о произошедшем. Музыкант утверждает, что понес большой ущерб из-за действий компании. CDPR и Percival никак не комментирует обвинения в плагиате.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:44

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