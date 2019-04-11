Надежда Ручка поделилась личным опытом семейной жизни

Во время выпуска эпизода «Я ее люблю, но жить с ней не могу» известная певица была приглашена в качестве эксперта. Главная героиня этого выпуска пожаловалась на катастрофическую нехватку времени и мужа, который не уделяет ей надлежащего внимания. Надежда ответила, что ситуация ей весьма знакома. Со слов певицы, супруг старается поддерживать ее, но при этом и сама Ручка не забивает чаще хвалить его. Она говорит, что необходимо отключать «внутреннего критика» и подогревать энтузиазм супруга. Это помогает укрепить стабильность в семье.Надежда Ручка замужем за Денисом Боярко, который является сотрудником нефтяной компании. Летом 2017 года у них родился сын Лев, фотографии которого певица часто выкладывает в социальных сетях.