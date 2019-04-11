АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Низкая пенсия уменьшает продолжительность жизни
EUR 72.95 USD 64.74
Курс валют на 11.04.2019

Надежда Ручка поделилась личным опытом семейной жизни

Бывшая солистка группы «Блестящих» Надежда Ручка во время передачи «Модный приговор» поделилась семейным опытом. Она вспомнила, как ей было трудно, и рассказала несколько способов оставаться в форме.
Надежда Ручка поделилась личным опытом семейной жизни

Во время выпуска эпизода «Я ее люблю, но жить с ней не могу» известная певица была приглашена в качестве эксперта. Главная героиня этого выпуска пожаловалась на катастрофическую нехватку времени и мужа, который не уделяет ей надлежащего внимания. Надежда ответила, что ситуация ей весьма знакома. Со слов певицы, супруг старается поддерживать ее, но при этом и сама Ручка не забивает чаще хвалить его. Она говорит, что необходимо отключать «внутреннего критика» и подогревать энтузиазм супруга. Это помогает укрепить стабильность в семье.

Надежда Ручка замужем за Денисом Боярко, который является сотрудником нефтяной компании. Летом 2017 года у них родился сын Лев, фотографии которого певица часто выкладывает в социальных сетях.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хорватский композитор обвинил
Минприроды: Дальневосточную косатку
Надежда Ручка поделилась личным опытом
Под Омском обнаружили привязанный к
Сноуден назвал задержание Ассанжа
Ученые: Низкая пенсия уменьшает
В Турции задержали троих мужчин за
Специалисты компании Lookout провели
Меган Маркл и принц Гарри решили
Ирина Пинчук продолжает вкладывать
Александр Лукашенко рассказал об
«Хардкорная ММО» Albion Online стала
В Ростове из-за религии родители
Названы главные признаки рака легких
В Кремле надеются на соблюдение прав
Дарья Валитова обратилась к СМИ через
Госдума разрешила семьям с детьми
Раскрыты параметры нового Renault
Спортсменов будут штрафовать за допинг
Ученые установили, что микробы способны
Ученые: Менее активными дети становятся
Мария Куликова рассказала о своих
Диетолог Светлана Фус назвала главную
Глюкоза в полупрозрачном боди восхитила
Планшеты Samsung Galaxy Tab S5e и
Мария Кравченко отказывается от макияжа
В Москве стартует цикл лекций, которые
Ирина Аллегрова отказалась петь про
Ученые: Корсеты в XIX веке продлевали
Анастасия Волочкова призвала всех
Просмотреть все новости