Минприроды: Дальневосточную косатку нужно внести в Красную книгу





Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в одном из своих интервью сообщил, что вылов косатки в России вызывает огромный общественный резонанс, так как во всех странах это запрещено. Он отметил, что проект перечня животных для Красной книги будет отправлен на согласование в Министерство сельского хозяйства.Предложение ввести нулевой ОДУ на отлов плотоядной косатки уже подготавливается. Новый закон не будет касаться только коренных малочисленных жителей Дальнего Востока и Севера, ведь они традиционно едят мясо китообразных.Ранее было известно, что экологи планируют выпустить в открытое море белух и косаток из «китовой тюрьмы». Для каждого млекопитающего будет подобран особый подход для восстановления.