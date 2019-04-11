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Минприроды: Дальневосточную косатку нужно внести в Красную книгу

Министерство природных ресурсов и экологии России заявило, что плотоядную косатку следует внести в Красную книгу. Ее запрещают отлавливать во всем мире, кроме РФ, сообщил государственный деятель Дмитрий Николаевич Кобылкин.
Минприроды: Дальневосточную косатку нужно внести в Красную книгу

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в одном из своих интервью сообщил, что вылов косатки в России вызывает огромный общественный резонанс, так как во всех странах это запрещено. Он отметил, что проект перечня животных для Красной книги будет отправлен на согласование в Министерство сельского хозяйства.

Предложение ввести нулевой ОДУ на отлов плотоядной косатки уже подготавливается. Новый закон не будет касаться только коренных малочисленных жителей Дальнего Востока и Севера, ведь они традиционно едят мясо китообразных.

Ранее было известно, что экологи планируют выпустить в открытое море белух и косаток из «китовой тюрьмы». Для каждого млекопитающего будет подобран особый подход для восстановления.



 
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Политика
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:41

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