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В Кремле надеются на соблюдение прав задержанного в Лондоне Джулиана Ассанжа

Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы РФ, выступил с комментариями по поводу задержания Джулиана Ассанжа на территории Великобритании. В Кремле надеются, что Лондон права основателя и экс-редактора WikiLeaks не нарушит.
В Кремле надеются на соблюдение прав задержанного в Лондоне Джулиана Ассанжа

Британские правоохранители задержали Ассанжа в посольстве Эквадора после того, как он получил отказ представительства республики в убежище. Основанием процедуры стал ордер, выданный в 2012 году Вестминстерским магистратским судом за неявку на слушание. В Скотленд-Ярде сообщили, что экс-редактора WikiLeaks оставят в отделении полиции до момента его появления на плановом судебном заседании.

Дмитрий Песков, комментируя инцидент, отметил, что пока трудно сказать, сможет ли Ассанж, находящийся сейчас в Лондоне, получить убежище на территории России. Кремль не теряет надежды, что права интернет-журналиста будут соблюдаться в полной мере.



 
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Политика
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:18

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