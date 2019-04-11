В Кремле надеются на соблюдение прав задержанного в Лондоне Джулиана Ассанжа





Британские правоохранители задержали Ассанжа в посольстве Эквадора после того, как он получил отказ представительства республики в убежище. Основанием процедуры стал ордер, выданный в 2012 году Вестминстерским магистратским судом за неявку на слушание. В Скотленд-Ярде сообщили, что экс-редактора WikiLeaks оставят в отделении полиции до момента его появления на плановом судебном заседании.Дмитрий Песков, комментируя инцидент, отметил, что пока трудно сказать, сможет ли Ассанж, находящийся сейчас в Лондоне, получить убежище на территории России. Кремль не теряет надежды, что права интернет-журналиста будут соблюдаться в полной мере.