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Александр Лукашенко рассказал об «обнаглевшей России»

«Обнаглевшая Россия выкручивает руки Белоруссии», - заявил ее президент Александр Лукашенко во время совещания с правительством республики.
Александр Лукашенко рассказал об «обнаглевшей России»

На совещании глава государства заявил о ежедневном получении данных о том, что Москва вводит против Минска все больше «санкций». Лукашенко подчеркнул, что соседняя страна сама находится под такими экономическими мерами, критически к ним относится, но таким же способом противодействует своему союзнику.

Вспомнил президент и прежнее аварийное состояние нефтепровода, когда он приказал не закрывать его для ремонта, а продолжать его работу, дабы Россия не понесла убытки. Лукашенко отметил в своем выступлении, что добро, которое делает Белоруссия по отношению к ближайшему партнеру, оборачивается для нее неприятными последствиями в конечном счете, а РФ «обнаглела до такой степени. что выкручивает нам руки».



 
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Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:49

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