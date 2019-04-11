Александр Лукашенко рассказал об «обнаглевшей России»





На совещании глава государства заявил о ежедневном получении данных о том, что Москва вводит против Минска все больше «санкций». Лукашенко подчеркнул, что соседняя страна сама находится под такими экономическими мерами, критически к ним относится, но таким же способом противодействует своему союзнику.Вспомнил президент и прежнее аварийное состояние нефтепровода, когда он приказал не закрывать его для ремонта, а продолжать его работу, дабы Россия не понесла убытки. Лукашенко отметил в своем выступлении, что добро, которое делает Белоруссия по отношению к ближайшему партнеру, оборачивается для нее неприятными последствиями в конечном счете, а РФ «обнаглела до такой степени. что выкручивает нам руки».