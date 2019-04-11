Специалисты компании Lookout провели исследование вируса Exodus, взломавшего iOS





На форуме Kaspersky Security Analyst, который пройдет в Сингапуре, эксперты продемонстрируют результаты исследования, посвященного вирусу Exodus. Как стало известно, вредоносная программа распространяется с помощью фишинговых сайтов. Что более интересно, шпионскому оборудованию удалось стать частью программного обеспечения яблочного гиганта, которая дает возможность получать сертификаты.Ранее этот вирус был обнаружен в приложениях на Google Play. Программа способна не только передавать конфиденциальные данные, но и брать устройство под свой контроль.