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Специалисты компании Lookout провели исследование вируса Exodus, взломавшего iOS

ІТ-специалисты компании Lookout провели исследование вируса Exodus. Шпионская программа смогла взломать приложения на операционной системе iOS.
Специалисты компании Lookout провели исследование вируса Exodus, взломавшего iOS

На форуме Kaspersky Security Analyst, который пройдет в Сингапуре, эксперты продемонстрируют результаты исследования, посвященного вирусу Exodus. Как стало известно, вредоносная программа распространяется с помощью фишинговых сайтов. Что более интересно, шпионскому оборудованию удалось стать частью программного обеспечения яблочного гиганта, которая дает возможность получать сертификаты.

Ранее этот вирус был обнаружен в приложениях на Google Play. Программа способна не только передавать конфиденциальные данные, но и брать устройство под свой контроль.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:10

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