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«Хардкорная ММО» Albion Online стала бесплатной

Издательство Sandbox Interactive объявило, что теперь игроки смогут бесплатно присоединиться к ММО Albion Online. Установить продукт можно с официального сайта, на котором описаны системные требования для игровых устройств.

«Хардкорная ММО» Albion Online стала бесплатной

Разработчики заявляют, что новый подход в распространении ММО Albion Online, заключающийся в отсутствии платы, не окажет влияния на процесс игры. Ее пользователями преимущественно являлись премиум-подписчики, которые все также предусмотрены в игре. Примечательно, что геймерам, скачавшим продукт в бесплатной версии, будут доступны те же самые возможности игры, что и игрокам, оплатившим в свое время за него деньги.

Albion Online описывается как «хардкорная MMO», в которой экономические отношения выстраивают сами игроки. Они могут совершать торговые операции по продаже на рынке продуктов своего производства или промысла, регулируя ценовую политику на ресурсы, обмундирование и другие предметы. В ММО пользователи для реализации своих интересов могут объединяться в сообщества, принимать участие в масштабных битвах за территории и совершать грабежи других геймеров.


Albion Online доступна для пользователей Mac OS X, Windows и Linux, а также системы Android. Для того, чтобы установить «хардкорную ММО» и учесть системные требования для устройств, необходимо посетить официальный сайт игры.



 
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Технологии
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 14:39

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