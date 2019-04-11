«Хардкорная ММО» Albion Online стала бесплатной





Разработчики заявляют, что новый подход в распространении ММО Albion Online, заключающийся в отсутствии платы, не окажет влияния на процесс игры. Ее пользователями преимущественно являлись премиум-подписчики, которые все также предусмотрены в игре. Примечательно, что геймерам, скачавшим продукт в бесплатной версии, будут доступны те же самые возможности игры, что и игрокам, оплатившим в свое время за него деньги.Albion Online описывается как «хардкорная MMO», в которой экономические отношения выстраивают сами игроки. Они могут совершать торговые операции по продаже на рынке продуктов своего производства или промысла, регулируя ценовую политику на ресурсы, обмундирование и другие предметы. В ММО пользователи для реализации своих интересов могут объединяться в сообщества, принимать участие в масштабных битвах за территории и совершать грабежи других геймеров.Albion Online доступна для пользователей Mac OS X, Windows и Linux, а также системы Android. Для того, чтобы установить «хардкорную ММО» и учесть системные требования для устройств, необходимо посетить официальный сайт игры.