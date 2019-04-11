В Ростове из-за религии родители запретили переливать кровь больному младенцу





Медики оценили состояние 1,5 месячного ребенка, как крайне тяжелое. У младенца было обнаружено несколько заболеваний. При этом родители из-за религиозных побуждений отказались делать переливание крови. Руководству пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы сохранить жизнь ребенку. Ведомство отреагировало моментально, направив в суд официальное требование разрешить медицинским работникам сделать младенцу необходимую процедуру.В результате орган государственной власти встал на сторону лечебного учреждения. Ребёнку было проведено переливание крови. На данный момент никакой информации по данному делу больше нет.