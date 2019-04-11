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В Ростове из-за религии родители запретили переливать кровь больному младенцу

В Ростове из-за религиозных соображений родители не разрешили сделать переливание крови больному ребенку. Представителям научно-исследовательского института акушерства и педиатрии пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы спасти жизнь младенца.

В Ростове из-за религии родители запретили переливать кровь больному младенцу

Медики оценили состояние 1,5 месячного ребенка, как крайне тяжелое. У младенца было обнаружено несколько заболеваний. При этом родители из-за религиозных побуждений отказались делать переливание крови. Руководству пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы сохранить жизнь ребенку. Ведомство отреагировало моментально, направив в суд официальное требование разрешить медицинским работникам сделать младенцу необходимую процедуру.

В результате орган государственной власти встал на сторону лечебного учреждения. Ребёнку было проведено переливание крови. На данный момент никакой информации по данному делу больше нет.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:32

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