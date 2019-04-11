Дарья Валитова обратилась к СМИ через Instagram

Несколько часов назад на странице своего Instagram Дарья Валитова опубликовала новый пост, в котором высказала свое возмущение. Возлюбленная футболиста недовольна, что журналисты обсуждают ее эмоции и семейные отношения. Знаменитость опубликовала фотографию с супругом и сыном, в комментарии она написала, что хочет закрыть тему с показаниями свидетельницы Екатерины Бобковой. Она заявила, все, что происходит в их семье, не должно предаваться огласке, поскольку это их личное дело. Также она написала, что не станет комментировать собственные эмоции, потому что ее состояние не касается представителей СМИ.Дарья Валитова добавила, что все переживания она оставит при себе, поскольку ее так воспитали. Подписчики поддержали жену Александра Кокорина в ее высказываниях. Новый пост набрал большое количество лайков.