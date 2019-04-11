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Дарья Валитова обратилась к СМИ через Instagram

Дарья Валитова решила обратиться к журналистам через Instagram. Возлюбленная Александра Кокорина крайне возмущена тем, что СМИ обсуждают ее семейные отношения.

Дарья Валитова обратилась к СМИ через Instagram

Несколько часов назад на странице своего Instagram Дарья Валитова опубликовала новый пост, в котором высказала свое возмущение. Возлюбленная футболиста недовольна, что журналисты обсуждают ее эмоции и семейные отношения. Знаменитость опубликовала фотографию с супругом и сыном, в комментарии она написала, что хочет закрыть тему с показаниями свидетельницы Екатерины Бобковой. Она заявила, все, что происходит в их семье, не должно предаваться огласке, поскольку это их личное дело. Также она написала, что не станет комментировать собственные эмоции, потому что ее состояние не касается представителей СМИ.

Дарья Валитова обратилась к СМИ через Instagram

Дарья Валитова добавила, что все переживания она оставит при себе, поскольку ее так воспитали. Подписчики поддержали жену Александра Кокорина в ее высказываниях. Новый пост набрал большое количество лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:14

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