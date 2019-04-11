Госдума разрешила семьям с детьми получать выплаты по месту проживания
Госдума облегчила возможность получения семьям с детьми положенных денежных выплат. Принятый парламентом закон предусматривает назначение материальной помощи по месту фактического проживания.
На сегодняшний день обращаться по поводу выплат за рождение или усыновление первых двух детей разрешается лишь в социальную службу по адресу регистрации родителей. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, эти правила создают для граждан определенные трудности, и часто многие остаются без положенных им средств.
Внесенные в закон изменения помогут людям оформлять выплату по месту фактического жительства. Получателей обязали извещать ПФ или органы социальной защиты региона о смене прописки. Володин считает, что нововведения облегчат данную процедуру для многих семей с детьми. Теперь родителям после усыновления или рождения ребенка не потребуется ездить в другие субъекты РФ, передавать кем-то заявления или выписывать доверенности, а решать вопросы по месту проживания.
На сегодняшний день обращаться по поводу выплат за рождение или усыновление первых двух детей разрешается лишь в социальную службу по адресу регистрации родителей. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, эти правила создают для граждан определенные трудности, и часто многие остаются без положенных им средств.
Внесенные в закон изменения помогут людям оформлять выплату по месту фактического жительства. Получателей обязали извещать ПФ или органы социальной защиты региона о смене прописки. Володин считает, что нововведения облегчат данную процедуру для многих семей с детьми. Теперь родителям после усыновления или рождения ребенка не потребуется ездить в другие субъекты РФ, передавать кем-то заявления или выписывать доверенности, а решать вопросы по месту проживания.
Политика / Выбор редакции
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:07