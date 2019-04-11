Госдума разрешила семьям с детьми получать выплаты по месту проживания





На сегодняшний день обращаться по поводу выплат за рождение или усыновление первых двух детей разрешается лишь в социальную службу по адресу регистрации родителей. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, эти правила создают для граждан определенные трудности, и часто многие остаются без положенных им средств.Внесенные в закон изменения помогут людям оформлять выплату по месту фактического жительства. Получателей обязали извещать ПФ или органы социальной защиты региона о смене прописки. Володин считает, что нововведения облегчат данную процедуру для многих семей с детьми. Теперь родителям после усыновления или рождения ребенка не потребуется ездить в другие субъекты РФ, передавать кем-то заявления или выписывать доверенности, а решать вопросы по месту проживания.