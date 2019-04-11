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Звезда "Дома-2" Виктория Романец заинтриговала постом в Instagram

Звезда "Дома-2" Виктория Романец заинтриговала поклонников новым постом в Instagram. В Stories девушка отметила, что в скором времени может произойти что-то очень интересное.
Звезда "Дома-2" Виктория Романец заинтриговала постом в Instagram

Виктория Романец оказалась в зоне повышенного внимания со стороны поклонников и телезрителей реалити-шоу "Дом-2" после ссоры с Антоном Гусевым, когда она голой выпачкала вещи в доме кровью. Теперь же участница телестройки заинтриговала своих фолловеров новым постом.
Звезда "Дома-2" Виктория Романец заинтриговала постом в Instagram

Виктория Романец опубликовала в Stories два снимка, сделанные за рулем автомобиля, сопроводив их словами, что день обещает быть интересным. Также звезда реалити поинтересовалась, пощадить ли ей кого-то, оставив интригу. В комментариях Романец отметила, что готовится что-то интересное, однако подробности не раскрыла.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:41

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