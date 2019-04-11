Звезда "Дома-2" Виктория Романец заинтриговала постом в Instagram





Виктория Романец оказалась в зоне повышенного внимания со стороны поклонников и телезрителей реалити-шоу "Дом-2" после ссоры с Антоном Гусевым, когда она голой выпачкала вещи в доме кровью. Теперь же участница телестройки заинтриговала своих фолловеров новым постом.Виктория Романец опубликовала в Stories два снимка, сделанные за рулем автомобиля, сопроводив их словами, что день обещает быть интересным. Также звезда реалити поинтересовалась, пощадить ли ей кого-то, оставив интригу. В комментариях Романец отметила, что готовится что-то интересное, однако подробности не раскрыла.