Раскрыты параметры нового Renault Arkana для России





Новинка базируется на SUV-платформе. Собственной архитектурой она напоминает шасси прошлой модификации, лежащей в основе прежних разработок французской компании. На рынок Renault Arkana выйдет с бензиновыми наддувными и атмосферными двигателями, топовым из которых является 1,3-литровый TCe 150, генерирующий 150 лошадиных сил.При помощи рулевой системы с электроусилителем водитель сможет уменьшить усилие на руль на 40% на незначительной скорости, а на высокой механизм позволит обеспечить лучшую обратную связь и сократит вибрационную нагрузку на руль во время поездки по плохой дороге. Цена Renault Arkana будет известна ближе к началу реализации.