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Раскрыты параметры нового Renault Arkana для России

Производитель Renault сообщил о технических параметрах кроссовера Arkana, который появится на российском рынке в 2019 году. Купе получило турбомотор и механизм активной безопасности.
Раскрыты параметры нового Renault Arkana для России

Новинка базируется на SUV-платформе. Собственной архитектурой она напоминает шасси прошлой модификации, лежащей в основе прежних разработок французской компании. На рынок Renault Arkana выйдет с бензиновыми наддувными и атмосферными двигателями, топовым из которых является 1,3-литровый TCe 150, генерирующий 150 лошадиных сил.

При помощи рулевой системы с электроусилителем водитель сможет уменьшить усилие на руль на 40% на незначительной скорости, а на высокой механизм позволит обеспечить лучшую обратную связь и сократит вибрационную нагрузку на руль во время поездки по плохой дороге. Цена Renault Arkana будет известна ближе к началу реализации.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:01

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