Спортсменов будут штрафовать за допинг





Отныне спортсменов будут не только дисквалифицировать за применение запрещенных бодрящих средств. На них также будут налагать штрафы от 30 до 50 тысяч рублей. А распространителей веществ будут ожидать финансовые потери в размере от 40 до 80 тысяч.Законопроект был предложен фракцией ЛДПР и уже прошел второе чтение в Госдуме. После того, как с помощью допинг-контроля будет установлен факт или попытка приема спортсменом запрещенного препарата, у правоохранительных органов появятся основания для выписывания штрафа. Также к административной ответственности будут привлечены лица, которые занимаются распространением запрещенной субстанции. Считается, что это могут быть тренера, специалисты по спортивной медицине или другие спортсмены.Этот законопроект призван стать дополнительной мерой и ужесточить ответственность за применение допинга в российском спорте.