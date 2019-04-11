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Спортсменов будут штрафовать за допинг

Госдума приняла закон о недопустимости использования допинга, что будет подразумевать административную ответственность за попытку применения, а также за распространение. Это наказание планируют добавить к уже существующей профессиональной дисквалификации спортсмена.
Спортсменов будут штрафовать за допинг

Отныне спортсменов будут не только дисквалифицировать за применение запрещенных бодрящих средств. На них также будут налагать штрафы от 30 до 50 тысяч рублей. А распространителей веществ будут ожидать финансовые потери в размере от 40 до 80 тысяч.

Законопроект был предложен фракцией ЛДПР и уже прошел второе чтение в Госдуме. После того, как с помощью допинг-контроля будет установлен факт или попытка приема спортсменом запрещенного препарата, у правоохранительных органов появятся основания для выписывания штрафа. Также к административной ответственности будут привлечены лица, которые занимаются распространением запрещенной субстанции. Считается, что это могут быть тренера, специалисты по спортивной медицине или другие спортсмены.

Этот законопроект призван стать дополнительной мерой и ужесточить ответственность за применение допинга в российском спорте.



 
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Спорт
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:56

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