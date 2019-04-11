Рустам Солнцев показал вертолет в перьях "от Киркорова"
Бывший участник реалити-шоу "Дом-2", эпатажный шоумен Рустам Солнцев на своей странице в Instagram опубликовал шуточный пост, где показал вертолет в перьях "от Киркорова". Звезда реалити поинтересовался, не поп-король ли недавно его потерял.
На снимке Рустам Солнцев показал вертолет розового цвета, обрамленный такими же по оттенку перьями. Также экспонат украшен красными вставками, стразами и другими атрибутами. В комментариях фанаты отметили, что такое "чудо" выглядит очень стильно.
В описании Рустам Солнцев поинтересовался у Филлипа Кирокорова, не его ли это вертолет, ведь поп-король не скрывает, что его привлекают яркие эпатажные образы. Фолловеры тут же поддержали шоумена и отметили, что с таким вертолетом на сцене Киркоров уж точно сможет покорить любую публику.
На снимке Рустам Солнцев показал вертолет розового цвета, обрамленный такими же по оттенку перьями. Также экспонат украшен красными вставками, стразами и другими атрибутами. В комментариях фанаты отметили, что такое "чудо" выглядит очень стильно.
В описании Рустам Солнцев поинтересовался у Филлипа Кирокорова, не его ли это вертолет, ведь поп-король не скрывает, что его привлекают яркие эпатажные образы. Фолловеры тут же поддержали шоумена и отметили, что с таким вертолетом на сцене Киркоров уж точно сможет покорить любую публику.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:30