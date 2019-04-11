Рустам Солнцев показал вертолет в перьях "от Киркорова"

На снимке Рустам Солнцев показал вертолет розового цвета, обрамленный такими же по оттенку перьями. Также экспонат украшен красными вставками, стразами и другими атрибутами. В комментариях фанаты отметили, что такое "чудо" выглядит очень стильно.В описании Рустам Солнцев поинтересовался у Филлипа Кирокорова, не его ли это вертолет, ведь поп-король не скрывает, что его привлекают яркие эпатажные образы. Фолловеры тут же поддержали шоумена и отметили, что с таким вертолетом на сцене Киркоров уж точно сможет покорить любую публику.