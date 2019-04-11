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Ученые: Менее активными дети становятся уже в 7-летнем возрасте

Дети становятся менее активными при достижении 7-летнего возраста. С этого момента они более всего всего подвергаются гиподинамии. Так считают финские ученые.
Ученые: Менее активными дети становятся уже в 7-летнем возрасте

Научные сотрудники Университета Ювяскюля изучили данные 27 прежних исследований, в ходе которых ученые пытались определить степень активности людей разного возраста. Итоги продемонстрировали, что самый низкий показатель отмечался среди детей. Так, снижение физической активности происходило в 7-летнем возрасте, когда ребенок шел в школу. Как считают эксперты, именно в подростковое время люди в большинстве случае прекращали заниматься физкультурой.

Также выяснилось, что дети родителей, поддерживающих их интерес к спорту, реже становились лентяями. Финские специалисты сообщили, что хорошая двигательная активность в юные годы имеет преимущества и демонстрирует позитивное влияние на здоровье человека в будущем, даже если он много времени будет проводить в сидячем положении. Для недопущении развития гиподинамии нужно прививать стремление детей к активности, чему могут поспособствовать разные спортивные секции.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:44

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