Мария Куликова рассказала о своих отношениях с Денисом Матросовым





Мария Куликова и Денис Матросов были вместе более 10 лет, пара развелась в 2015 году. Недавно актриса в студии телепередачи «Судьба человека» сообщила, что отношения с бывшим супругом отставили у нее светлые воспоминания. Знаменитость рассказала, что их брак начал рушиться еще до рождения сына Ивана. Но при этом Мария Куликова отмечает, что Денис Матросов очень хороший отец. После развода пара осталась в дружеских отношениях, их дома находятся не далеко друг от друга, чтобы наследник мог увидеться с отцом в любой момент.Актриса заявила, что они становились чужими людьми, поскольку постоянно были на работе и мало времени уделяли друг другу. Знаменитость сообщила, что в их с супругом отношениях не было измен, они просто решили расстаться. Мария Куликова нашла свою любовь через 3 года после развода.