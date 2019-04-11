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Рустам Солнцев пришел в восторг от заголовков жёлтой прессы про Аллу Пугачеву

Шоумен и один из самых эпатажных участников телестройки "Дом-2" Рустам Солнцев пришел в восторг от заголовков в желтой прессе об Алле Пугачевой. Артист отметил, особенно ему понравился материал о Максиме Галкине и Филлипе Киркорове.
Рустам Солнцев пришел в восторг от заголовков жёлтой прессы про Аллу Пугачеву

Совсес скоро Примадонна российского шоу-бизнеса Алла Пугачева отметит юбилей, в честь чего даст большой концерт. Большинство СМИ стараются осветить как можно больше деталей предстоящего торжества и мероприятия. Рустам Солнцев на своей странице в Instagram показал заглавную страницу одной из "желтых" газет, недоумевая, как такое могло прийти в голову журналистам.

Рустам Солнцев сопроводил свой пост просьбой не читать его детям и впечатлительным людям, отметив, что особенно его восхитил заголовок о бывшем муже Аллы Пугачевой Филиппе Киркорове и нынешнем - Максиме Галкине.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:20

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