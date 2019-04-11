Рустам Солнцев пришел в восторг от заголовков жёлтой прессы про Аллу Пугачеву

Совсес скоро Примадонна российского шоу-бизнеса Алла Пугачева отметит юбилей, в честь чего даст большой концерт. Большинство СМИ стараются осветить как можно больше деталей предстоящего торжества и мероприятия. Рустам Солнцев на своей странице в Instagram показал заглавную страницу одной из "желтых" газет, недоумевая, как такое могло прийти в голову журналистам.Рустам Солнцев сопроводил свой пост просьбой не читать его детям и впечатлительным людям, отметив, что особенно его восхитил заголовок о бывшем муже Аллы Пугачевой Филиппе Киркорове и нынешнем - Максиме Галкине.