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Глюкоза в полупрозрачном боди восхитила фанатов идеальной фигурой

Исполнительница Глюкоза напомнила о себе подписчикам Instagram-микроблога, обнародовав пикантное фото, где запечатлена в полупрозрачном белом боди. Фанаты артистки восхитились ее стройной фигурой.
Глюкоза в полупрозрачном боди восхитила фанатов идеальной фигурой

Полупрозрачное боди отлично подчеркнуло идеальные изгибы тела певицы. Особенно открытую часть наряда, оказавшуюся в области груди, Глюкоза дополнила стикерами в виде звезд. Артистка поинтересовалась, скучали ли по ней подписчики.

Поклонники с восхищением отозвались о новой публикации знаменитости. Глюкозу назвали эталоном женственности и нежности. Некоторые фолловеры, похвалив стройную фигуру исполнительницы, в шутку спросили, «законно ли быть такой красавицей».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:27

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