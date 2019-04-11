Глюкоза в полупрозрачном боди восхитила фанатов идеальной фигурой
Исполнительница Глюкоза напомнила о себе подписчикам Instagram-микроблога, обнародовав пикантное фото, где запечатлена в полупрозрачном белом боди. Фанаты артистки восхитились ее стройной фигурой.
Полупрозрачное боди отлично подчеркнуло идеальные изгибы тела певицы. Особенно открытую часть наряда, оказавшуюся в области груди, Глюкоза дополнила стикерами в виде звезд. Артистка поинтересовалась, скучали ли по ней подписчики.
Поклонники с восхищением отозвались о новой публикации знаменитости. Глюкозу назвали эталоном женственности и нежности. Некоторые фолловеры, похвалив стройную фигуру исполнительницы, в шутку спросили, «законно ли быть такой красавицей».
Полупрозрачное боди отлично подчеркнуло идеальные изгибы тела певицы. Особенно открытую часть наряда, оказавшуюся в области груди, Глюкоза дополнила стикерами в виде звезд. Артистка поинтересовалась, скучали ли по ней подписчики.
Поклонники с восхищением отозвались о новой публикации знаменитости. Глюкозу назвали эталоном женственности и нежности. Некоторые фолловеры, похвалив стройную фигуру исполнительницы, в шутку спросили, «законно ли быть такой красавицей».
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:27