Глюкоза в полупрозрачном боди восхитила фанатов идеальной фигурой

Полупрозрачное боди отлично подчеркнуло идеальные изгибы тела певицы. Особенно открытую часть наряда, оказавшуюся в области груди, Глюкоза дополнила стикерами в виде звезд. Артистка поинтересовалась, скучали ли по ней подписчики.Поклонники с восхищением отозвались о новой публикации знаменитости. Глюкозу назвали эталоном женственности и нежности. Некоторые фолловеры, похвалив стройную фигуру исполнительницы, в шутку спросили, «законно ли быть такой красавицей».