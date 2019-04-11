Планшеты Samsung Galaxy Tab S5e и Galaxy Tab A 10.1 (2019) поступят в продажи 26 апреля





Samsung Galaxy Tab S5e имеет 10,5 дюймовый дисплей, который получил сенсор Super AMOLED и расширение 2560 х 1600 пикселей. Смартфон оснастят новым мобильным чипом Snapdragon 670, куда входят два кластера процессуальных ядер Kryo 360, в один блок которого вошли два высокопроизводительных ядра с пиковой частотой 2ГГц, а в другой - 6 ядер с частотой 1,7 ГГц. Оперативной памяти будет от 4 до 6 Гб, а встроенной – от 64 до 128 Гб. Телефон будет работать на Android 9.0 Pie. В смартфоне установлены 13-мегапиксельная основная камера и 8-мегапиксельная фронтальная. Любителей музыки порадуют четыре динамика.Galaxy Tab A 10.1 (2019) имеет экран поменьше – 10,1 дюйма, разрешение которого 1920 х 1200 пикселей. Телефон будет иметь однокристальную систему Exynos 7904, в конфигурацию которой входит CPU с двумя ядрами Cortex-A73 (1,8 ГГц) и шестью ядрами Cortex-A53 (1,6 ГГц). Оперативной памяти также будет немного меньше – 2 или 3 Гб, а объем флеш-накопителя составит 32, 64 или 128 Гб. Модель оснащена двумя динамиками. ОС - Android 9.0 Pie.Если сравнивать емкости аккумуляторов, то Galaxy Tab S5e может похвастаться 7040 мА•ч, а Galaxy Tab A 10.1 (2019) досталась батарея 6150 мА•ч. Что касается цены, то за более производительную модель будут просить около 400 долларов, а за его собрата послабее – 230.