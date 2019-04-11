Мария Кравченко отказывается от макияжа из-за желания дольше поспать

Недавно 34-летняя Мария Кравченко в одной из социальных сетей призналась поклонникам, что иногда предпочитает дольше поспать, чем краситься. Обычно на нанесение макияжа у нее уходит около 20 минут. На воспитание дочки и работы на телевидении уходит много сил знаменитости, поэтому иногда она может позволить себе немного продлить сон, отказавшись от косметики. По словам звезды юмористического шоу, по утрам она убеждает себя, что необходимости в мейкапе нет.Публикация собрала множество комментариев, где фанаты сочувствовали Марии Кравченко, но делали комплименты ее естественной красоте, а также называли здоровый сон и правильное питание лучшими косметологами.