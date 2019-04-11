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Ольга Бузова поддержала Сергея Лазарева ради мести Алене Водонаевой

Ольга Бузова удивила поклонников своим поведением. Несмотря на негативные фразы Сергея Лазарева о творчестве звезды "Дома-2", она опубликовала у себя в микроблоге в Instagram пост, посвященный участию исполнителя в конкурсе "Евровидение-2019".
Ольга Бузова поддержала Сергея Лазарева ради мести Алене Водонаевой

Если учесть тот факт, что не так давно еще одна яркая участница телестройки "Дом-2" Алена Водонаева раскритиковала Сергея Лазарева в своей статье, напрашивается вывод, что Ольга Бузова решила попросту задеть соперницу поддержкой коллеги. Водонаева осудила жюри конкурса и страны за то, что они позволяют певцам участвовать по несколько раз, тем самым удовлетворяя их амбиции. Также затронула брюнетка и самого Сергея Лазарева, подчеркнув, что он не дает дорогу молодым исполнителям.

Вчера Ольга Бузова показала короткий ролик, где слушала и подпевала песню Лазарева "Scream", с которой он собрался выступить на музыкальном соревновании. Звезда призвала свою армию фолловеров поддержать исполнителя, а не критиковать его. Однако эффект оказался прямо противоположным. Многие возмутились поведением поющей телеведущей, поддерживающей Лазарева после его замечаний и намеков на то, что он совсем не воспринимает творчество новоявленной певицы.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:26

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