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Ксения Собчак поделилась в Instagram яркими кадрами из Кении

Бывшая телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак опубликовала в личном микроблоге яркую фотографию из Кении.

Ксения Собчак поделилась в Instagram яркими кадрами из Кении

Как стало известно, экс-претендент на пост президента РФ в 2018 году уже несколько дней находится в Кении, откуда и делиться с преданными поклонниками красочными снимками и Stories.

Считанные часы назад Ксения Анатольевна разместила в своем профиле кадр, который привлек внимание большого количества интернет-пользователей. А все потому, что на фотографии Собчак запечатлена не одна.

На снимке компанию телезнаменитости решил составить местный житель, на фоне которого российская звезда смотрелась еще привлекательней. Фанаты Ксении Анатольевны уверены, что их любимица вдохновилась кенийской культурой, поэтому и предстала перед ними в подобном образе.

Ксения Собчак поделилась в Instagram яркими кадрами из Кении

Собчак не только облачилась в одеяние в стиле местных жительниц, надев длинную юбку и легкую блузу, которые дополнила украшениями на шее и солнцезащитными очками, но отдала предпочтение головному убору, который обматывают вокруг головы и называют тюрбан.

«Цвета Африки, Кения – прекрасны. Я абсолютно влюблена», - написала Ксения Анатольевна под своим свежим снимком.

За несколько часов новое фото Собчак набрало больше 61 тысячи лайков и огромнейшее количество комментариев. Стоит отметить, что большей части фолловеров новый образ эпатажной звезды очень понравился.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:21

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