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В Липецке водитель LADA Granta протаранил три авто и дерево

В Липецке 10 апреля около 21:00 водитель LADA Granta устроил ДТП. Отечественная модель задела три машины и врезалась в дерево.
В Липецке водитель LADA Granta протаранил три авто и дерево

По неподтвержденной официально информации, седан LADA Granta протаранил транспортное средство в 9-м микрорайоне Липецка, а на кольце площади Космонавтов зацепил еще одно авто, Отечественную машину, повредившую затем Hyundai под управлением женщины на улице Водопьянова, остановило дерево, в которое «Лада» врезалась, перелетев отбойник.

Мужчина, устроивший ДТП, попытался сбежать, но его сумели задержать водители поврежденных автомобилей. Как отмечают очевидцы, предположительный виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования, но у него заметили характерные признаки опьянения. После инцидента помощь понадобилась автоледи, ее доставили в больницу.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:21

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