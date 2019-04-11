В Липецке водитель LADA Granta протаранил три авто и дерево
В Липецке 10 апреля около 21:00 водитель LADA Granta устроил ДТП. Отечественная модель задела три машины и врезалась в дерево.
По неподтвержденной официально информации, седан LADA Granta протаранил транспортное средство в 9-м микрорайоне Липецка, а на кольце площади Космонавтов зацепил еще одно авто, Отечественную машину, повредившую затем Hyundai под управлением женщины на улице Водопьянова, остановило дерево, в которое «Лада» врезалась, перелетев отбойник.
Мужчина, устроивший ДТП, попытался сбежать, но его сумели задержать водители поврежденных автомобилей. Как отмечают очевидцы, предположительный виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования, но у него заметили характерные признаки опьянения. После инцидента помощь понадобилась автоледи, ее доставили в больницу.
По неподтвержденной официально информации, седан LADA Granta протаранил транспортное средство в 9-м микрорайоне Липецка, а на кольце площади Космонавтов зацепил еще одно авто, Отечественную машину, повредившую затем Hyundai под управлением женщины на улице Водопьянова, остановило дерево, в которое «Лада» врезалась, перелетев отбойник.
Мужчина, устроивший ДТП, попытался сбежать, но его сумели задержать водители поврежденных автомобилей. Как отмечают очевидцы, предположительный виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования, но у него заметили характерные признаки опьянения. После инцидента помощь понадобилась автоледи, ее доставили в больницу.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:21