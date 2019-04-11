Ученые установили, что микробы способны разрушать токсичные вещества в пыли





Эксперимент показал, что в пыли, которая имеется в каждом доме и офисе, присутствуют различные химические соединения, в том числе фталаты. Последние в свою очередь представляют группу элементов, способных воздействовать на эндокринную систему человека, приводя к сбоям репродуктивных органов. Также в них имеется ряд микроэлементов, вызывающих онкологические заболевания.Учёные установили, что микроорганизмы, присутствующие на коже или в доме, способны уничтожать эти химические соединения. Как показало исследование, при повышенной влажности (начиная от 50%) микробы начинают активно размножаться и, соответственно, уничтожать больше фталатов. Однако продукты распада могут оказаться более токсичны, поэтому эксперты не рекомендуют поддерживать высокую влажность в доме.