АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Летающие автомобили могут помочь в борьбе с глобальным потеплением
EUR 72.95 USD 64.74
Курс валют на 11.04.2019

Ученые установили, что микробы способны разрушать токсичные вещества в пыли

Ученые и Университета штата Огайо установили, что микробы способны разрушать токсичные вещества в пыли. Данный факт был подтвержден исследованиями.
Ученые установили, что микробы способны разрушать токсичные вещества в пыли

Эксперимент показал, что в пыли, которая имеется в каждом доме и офисе, присутствуют различные химические соединения, в том числе фталаты. Последние в свою очередь представляют группу элементов, способных воздействовать на эндокринную систему человека, приводя к сбоям репродуктивных органов. Также в них имеется ряд микроэлементов, вызывающих онкологические заболевания.

Учёные установили, что микроорганизмы, присутствующие на коже или в доме, способны уничтожать эти химические соединения. Как показало исследование, при повышенной влажности (начиная от 50%) микробы начинают активно размножаться и, соответственно, уничтожать больше фталатов. Однако продукты распада могут оказаться более токсичны, поэтому эксперты не рекомендуют поддерживать высокую влажность в доме.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Госдума разрешила семьям с детьми
Раскрыты параметры нового Renault
Спортсменов будут штрафовать за допинг
Ученые установили, что микробы способны
Ученые: Менее активными дети становятся
Мария Куликова рассказала о своих
Диетолог Светлана Фус назвала главную
Глюкоза в полупрозрачном боди восхитила
Планшеты Samsung Galaxy Tab S5e и
Мария Кравченко отказывается от макияжа
В Москве стартует цикл лекций, которые
Ирина Аллегрова отказалась петь про
Ученые: Корсеты в XIX веке продлевали
Анастасия Волочкова призвала всех
Медики рассказали, кому противопоказано
Роспотребнадзор разработал рекомендации
Сеть гудит из-за слухов о гибели
Ученые: Газы у человека могут выходить
Звезда "Дома-2" Виктория Романец
В Греции родился ребенок от трех
Новые чипы Qualcomm протестировали на
Рустам Солнцев показал вертолет в
Кирилл Серебренников готовится
Ольга Бузова поддержала Сергея Лазарева
В Липецке водитель LADA Granta
Ксения Собчак поделилась в Instagram
Рустам Солнцев пришел в восторг от
Екатерина Варнава сожалеет об упущенных
Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue
Джереми Реннер сыграет Соколиного Глаза
Просмотреть все новости