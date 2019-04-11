Ирина Аллегрова отказалась петь про «шальную императрицу»





Недавно 67-летняя Ирина Аллегрова дала концерт в Краснодаре. Зрителям было запрещено снимать выступление на телефоны, обосновав это законом об авторском праве. Охранники освещали нарушителей лазерными указками. После этого недовольные посетители написали критический пост в местном издании «Туподар».На защиту Ирины Аллегровой стали «аллегарята», ее самые преданные поклонники. Также на претензии ответили телеведущая канала «Кубань 24» и производитель полуфабрикатов домашнего приготовления из Майкопа.Сама Ирина Аллегрова говорит, что довольна выступлением. Представители исполнительницы планируют подать в суд на паблик «Туподар» и зрителя, опубликовавшего пост с критикой концерта за клевету и нарушение авторских прав, сообщает интернет-издание «Юга.ру».