АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Летающие автомобили могут помочь в борьбе с глобальным потеплением
EUR 72.95 USD 64.74
Курс валют на 11.04.2019

Ирина Аллегрова отказалась петь про «шальную императрицу»

Эстрадная певица Ирина Аллегрова на выступлении в Краснодаре во дворце спорта «Олимп» отказалась исполнять песню о «шальной императрице». Это вызвало массу недовольства со стороны поклонников.
Ирина Аллегрова отказалась петь про «шальную императрицу»

Недавно 67-летняя Ирина Аллегрова дала концерт в Краснодаре. Зрителям было запрещено снимать выступление на телефоны, обосновав это законом об авторском праве. Охранники освещали нарушителей лазерными указками. После этого недовольные посетители написали критический пост в местном издании «Туподар».

На защиту Ирины Аллегровой стали «аллегарята», ее самые преданные поклонники. Также на претензии ответили телеведущая канала «Кубань 24» и производитель полуфабрикатов домашнего приготовления из Майкопа.

Сама Ирина Аллегрова говорит, что довольна выступлением. Представители исполнительницы планируют подать в суд на паблик «Туподар» и зрителя, опубликовавшего пост с критикой концерта за клевету и нарушение авторских прав, сообщает интернет-издание «Юга.ру».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Госдума разрешила семьям с детьми
Раскрыты параметры нового Renault
Спортсменов будут штрафовать за допинг
Ученые установили, что микробы способны
Ученые: Менее активными дети становятся
Мария Куликова рассказала о своих
Диетолог Светлана Фус назвала главную
Глюкоза в полупрозрачном боди восхитила
Планшеты Samsung Galaxy Tab S5e и
Мария Кравченко отказывается от макияжа
В Москве стартует цикл лекций, которые
Ирина Аллегрова отказалась петь про
Ученые: Корсеты в XIX веке продлевали
Анастасия Волочкова призвала всех
Медики рассказали, кому противопоказано
Роспотребнадзор разработал рекомендации
Сеть гудит из-за слухов о гибели
Ученые: Газы у человека могут выходить
Звезда "Дома-2" Виктория Романец
В Греции родился ребенок от трех
Новые чипы Qualcomm протестировали на
Рустам Солнцев показал вертолет в
Кирилл Серебренников готовится
Ольга Бузова поддержала Сергея Лазарева
В Липецке водитель LADA Granta
Ксения Собчак поделилась в Instagram
Рустам Солнцев пришел в восторг от
Екатерина Варнава сожалеет об упущенных
Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue
Джереми Реннер сыграет Соколиного Глаза
Просмотреть все новости