Ирина Пинчук уехала в Одессу

«Когда заиграл любимый трек», - подписала ролик Ирина.

Не секрет, что длинноволосая красавица отсутствует в Периметре уже почти неделю. Отпросилась в отпуск Ирина после того, как Роман Гриценко в очередной раз бросил ее и променял на бывшую избранницу Евгению Шестакову.Сначала Пинчук уехала к родственникам, с которыми провела большую часть отпуска. А вот последние деньки Ирина решила посвятить своей лучшей приятельнице, которая не так давно окончательно покинула телестройку «Дом-2» и уехала жить в свой родной город в Украине.Оказывается, что в Одессу Ирину пригласила Татьяна Мусульбес, которая не единожды поддерживала подругу в сложные периоды. Сейчас девушки планируют организовать в ближайшее время фан-встречу, о чем уже сообщили в Instagram.Считанные часы назад Пинчук опубликовала в своем профиле свежий Stories, на котором Мусульбес заявляет, что хочет увидеть своих поклонников в лицо, дабы пообщаться с ними на интересные темы.Отметим, что Ирина и Татьяна не стали изменять своим привычкам и снова, встретившись, принялись записывать совместные видеоролики, на которых они дурачатся, танцуют и поют. Одно из последних видео Пинчук уже опубликовала в личном микроблоге, однако по каким-то причинам не стала отмечать в геолокации город Одессу.