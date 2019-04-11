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Ирина Пинчук уехала в Одессу

Экс-возлюбленная Валерия Блюменкранца Ирина Пинчук уехала к своей лучшей подруге Татьяне Мусульбес в Одессу.

Ирина Пинчук уехала в Одессу

Не секрет, что длинноволосая красавица отсутствует в Периметре уже почти неделю. Отпросилась в отпуск Ирина после того, как Роман Гриценко в очередной раз бросил ее и променял на бывшую избранницу Евгению Шестакову.

Сначала Пинчук уехала к родственникам, с которыми провела большую часть отпуска. А вот последние деньки Ирина решила посвятить своей лучшей приятельнице, которая не так давно окончательно покинула телестройку «Дом-2» и уехала жить в свой родной город в Украине.

Оказывается, что в Одессу Ирину пригласила Татьяна Мусульбес, которая не единожды поддерживала подругу в сложные периоды. Сейчас девушки планируют организовать в ближайшее время фан-встречу, о чем уже сообщили в Instagram.

Ирина Пинчук уехала в Одессу

Считанные часы назад Пинчук опубликовала в своем профиле свежий Stories, на котором Мусульбес заявляет, что хочет увидеть своих поклонников в лицо, дабы пообщаться с ними на интересные темы.

Отметим, что Ирина и Татьяна не стали изменять своим привычкам и снова, встретившись, принялись записывать совместные видеоролики, на которых они дурачатся, танцуют и поют. Одно из последних видео Пинчук уже опубликовала в личном микроблоге, однако по каким-то причинам не стала отмечать в геолокации город Одессу.

«Когда заиграл любимый трек», - подписала ролик Ирина.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:01

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