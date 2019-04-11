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В аккаунте Татьяны Африкантовой в Instagram появилась информация об её смерти

Мать Марины Африкантовой Татьяна Владимировна часто потрясает фанатов телестройки "Дом-2" своими выходками. Многие считают, что ради популярности женщина готова пойти практически на все. Сегодня в аккаунте, который женщина ведет от имени своей кошки, появилась информация об ее смерти.
В аккаунте Татьяны Африкантовой в Instagram появилась информация об её смерти

Многие восприняли пост как шутку, однако отметили, Татьяна Африкантова давно славится своим умением потрясти публику. Некоторые стали интересоваться, зачем это делать именно таким путем, ведь фолловеры действительно не на шутку испугались и стали переживать за кумира.
В аккаунте Татьяны Африкантовой в Instagram появилась информация об её смерти

Пока неизвестно, чем обернется такое заявление Татьяны Владимировны, однако фанаты продолжают писать комментарии под постом матери звезды "Дом-2", выражая свое недоумение.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:47

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