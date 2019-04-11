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Медики рассказали, кому противопоказано посещение бани

Врачи рассказали, людям с какими заболеваниями противопоказано посещение бани. Медицинские работники советуют обратиться к специалисту за консультацией перед тем, как отправиться в сауну.

Медики рассказали, кому противопоказано посещение бани

Специалисты сообщили, что людям с дерматологическими проблемами нельзя ходить в баню. Если у человека имеются проблемы дыхательной системы, например, туберкулёз в открытой форме или хронические респираторные заболевания с нагрузкой на сердце, ему также противопоказано посещение парилок. Медики заявляют, что инфракрасные сауны запрещены людям страдающим варикозом и частыми головными болями. Также отказаться от посещения бани следует в том случае, если имеются сердечно-сосудистые заболевания, аллергические реакции и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Медики напоминают, что беременным женщинам и при локтации следует избегать перегревания. Специалисты советуют обратиться к врачу, чтобы выяснить, можно ли посещать баню.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:56

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