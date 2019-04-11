Ольгу Бузову спутали с Анастасией Костенко на новом снимке
Ольга Бузова в своем микроблоге в Instagram опубликовала новый снимок, где предстала в кожаной куртке и мини-юбке. Стоит отметить, что поющая телеведущая на этот раз сменила прическу: вместо локонов она сделала укладку с гладкими волосами. Поклонники даже перепутали звезду с молодой женой Дмитрия Тарасова Анастасией Костенко.
На фото Ольга Бузова смотрит в сторону, при этом немного выставив одну ногу вперед. Телеведущая решила сфотографироваться на фоне ночного пейзажа на мосту. Хейтеры не упустили возможности сравнить звезду с женой Дмитрия Тарасова Анастасией Костенко, которая недавно также показала похожий снимок.
Некоторые даже подумали, что на снимке предстала именно модель, а не звезда проекта "Дом-2". Даже преданные фанаты сошлись во мнении, что на новом снимке Ольга Бузова явно скопировала детали фото Анастасии Костенко.
На фото Ольга Бузова смотрит в сторону, при этом немного выставив одну ногу вперед. Телеведущая решила сфотографироваться на фоне ночного пейзажа на мосту. Хейтеры не упустили возможности сравнить звезду с женой Дмитрия Тарасова Анастасией Костенко, которая недавно также показала похожий снимок.
Некоторые даже подумали, что на снимке предстала именно модель, а не звезда проекта "Дом-2". Даже преданные фанаты сошлись во мнении, что на новом снимке Ольга Бузова явно скопировала детали фото Анастасии Костенко.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:42