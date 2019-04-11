Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике укуса клещей





В сообщении Роспотребнадзора речь идет об энцефалитных клещах, которые передают человеку болезнь в первые минуты присасывания. Первыми признаками заражения являются озноб, сильная головная боль, гипертермия до 38-39 градусов, рвота и мышечные боли. Заметить сразу признаки заражения практически невозможно, стоит учитывать, что инкубационный период длится от одного дня до двух месяцев, но чаще всего симптомы появляются через 10-14 дней.Населению рекомендовано придерживаться несложных правил при посещении потенциально опасных мест (лесов, парков, садово-огородных хозяйств). Правильно подобранная одежда сможет надежно защитить от укуса. Существует также прививка от клещевого энцефалита, которая защищает минимум 3 года. Хорошо отпугивают клещей пиретроициды, которыми можно обработать тело и одежду.Во избежание заражения клещевым энцефалитом с алиментарным путем передачи, следует употреблять молоко, особенно козье, только после кипячения.