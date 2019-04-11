В Москве стартует цикл лекций, которые помогут справиться с одиночеством





Проект направлен на помощь людям, которые испытывают моральные переживания в результате разрыва отношений. На лекциях помогут устранить причины одиночества, и определить, что способствует созданию качественного брака.Лекции будут проходить второй четверг каждого месяца с 18:00 до 19:00. Сегодня состоится первая встреча. Запись на мероприятие не требуется. Акция создана при поддержке департамента здравоохранения России.