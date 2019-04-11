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В Москве стартует цикл лекций, которые помогут справиться с одиночеством

В Москве стартует цикл семинаров, который поможет людям перебороть одиночество. Встречи пройдут в научно-практическом психоневрологическом центре имени Соловьёва.
В Москве стартует цикл лекций, которые помогут справиться с одиночеством

Проект направлен на помощь людям, которые испытывают моральные переживания в результате разрыва отношений. На лекциях помогут устранить причины одиночества, и определить, что способствует созданию качественного брака.

Лекции будут проходить второй четверг каждого месяца с 18:00 до 19:00. Сегодня состоится первая встреча. Запись на мероприятие не требуется. Акция создана при поддержке департамента здравоохранения России.



 
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Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:13

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