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В Греции родился ребенок от трех родителей

В Греции на свет появился ребенок от трех родителей. Такой порыв в медицине осуществили местные специалисты в сотрудничестве с испанскими врачами.
В Греции родился ребенок от трех родителей

Эксперимент организовала пиренейская компания Embryotools. Ученые пересадили пациентке эмбрион, созданный из половых клеток двух женщин и одного мужчины. В итоге у матери родился сын массой почти в три килограмма. В настоящее время он чувствует себя положительно, как и сама роженица.

Исследователи считают данный опыт победой в борьбе с бесплодием. Несмотря на успех, у медиков имеются противники, указывающие на вопросы этики, и что не все потенциальные родители дадут согласие на появление на свет ребенка таким способом.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:39

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