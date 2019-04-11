В Греции родился ребенок от трех родителей





Эксперимент организовала пиренейская компания Embryotools. Ученые пересадили пациентке эмбрион, созданный из половых клеток двух женщин и одного мужчины. В итоге у матери родился сын массой почти в три килограмма. В настоящее время он чувствует себя положительно, как и сама роженица.Исследователи считают данный опыт победой в борьбе с бесплодием. Несмотря на успех, у медиков имеются противники, указывающие на вопросы этики, и что не все потенциальные родители дадут согласие на появление на свет ребенка таким способом.