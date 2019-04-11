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Настя Стецевьят отказала Валерию Блюменкранцу в «волшебстве»

Новенькая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Стецевьят отказала бывшему возлюбленному Ирины Пинчук Валерию Блюменкранцу в «волшебстве».

Настя Стецевьят отказала Валерию Блюменкранцу в «волшебстве»

На днях Валерий вернулся с отпуска, который он выпросил у руководства «Дома-2» после того, как узнал, что у Ирины были интимные отношения с Романом Гриценко.

Известно, что еще до того, как Блюменкранц ушел за ворота отдыхать, ведущие предупредили молодого человека, что по возвращению он улетает на Сейшельские острова. Так и произошло.

На «Острове любви» Валерия ждала новенькая участница «Дома-2», которая, несмотря на ухаживания Захара Саленко, все-таки заселилась в бунгало с Блюменкранцем.

Настя Стецевьят отказала Валерию Блюменкранцу в «волшебстве»

Считанные часы назад в социальных сетях появилась информация о том, что Валерий буквально через 10 минут знакомства с Анастасией предложил длинноволосой красавице сходить с ним за камни. Многие телезрители «Дома-2» помнят, что у Блюменкранца зачастую происходит за сейшельскими камнями. В свое время именно в этом месте мужчина изменил тогда еще законной супруге Тате Абрамсон.

Впрочем, на предложения Валерия Анастасия ответила отказом. По мнению телезрителей реалити-шоу, Стецевьят смотрела тот выпуск, где Блюменкранц за камнями занимается «волшебством», поэтому и не захотела отправляться с мужчиной в то место.

Правда блондинка дала ясно понять Валерию, что не против флиртовать с ним и общаться «налегке». Более того Анастасия намекнула Блюменкранцу, что только от него зависит, будет она с ним или нет, сообщает Dom2life.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:37

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