Настя Стецевьят отказала Валерию Блюменкранцу в «волшебстве»
Новенькая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Стецевьят отказала бывшему возлюбленному Ирины Пинчук Валерию Блюменкранцу в «волшебстве».
На днях Валерий вернулся с отпуска, который он выпросил у руководства «Дома-2» после того, как узнал, что у Ирины были интимные отношения с Романом Гриценко.
Известно, что еще до того, как Блюменкранц ушел за ворота отдыхать, ведущие предупредили молодого человека, что по возвращению он улетает на Сейшельские острова. Так и произошло.
На «Острове любви» Валерия ждала новенькая участница «Дома-2», которая, несмотря на ухаживания Захара Саленко, все-таки заселилась в бунгало с Блюменкранцем.
Считанные часы назад в социальных сетях появилась информация о том, что Валерий буквально через 10 минут знакомства с Анастасией предложил длинноволосой красавице сходить с ним за камни. Многие телезрители «Дома-2» помнят, что у Блюменкранца зачастую происходит за сейшельскими камнями. В свое время именно в этом месте мужчина изменил тогда еще законной супруге Тате Абрамсон.
Впрочем, на предложения Валерия Анастасия ответила отказом. По мнению телезрителей реалити-шоу, Стецевьят смотрела тот выпуск, где Блюменкранц за камнями занимается «волшебством», поэтому и не захотела отправляться с мужчиной в то место.
Правда блондинка дала ясно понять Валерию, что не против флиртовать с ним и общаться «налегке». Более того Анастасия намекнула Блюменкранцу, что только от него зависит, будет она с ним или нет, сообщает Dom2life.
На днях Валерий вернулся с отпуска, который он выпросил у руководства «Дома-2» после того, как узнал, что у Ирины были интимные отношения с Романом Гриценко.
Известно, что еще до того, как Блюменкранц ушел за ворота отдыхать, ведущие предупредили молодого человека, что по возвращению он улетает на Сейшельские острова. Так и произошло.
На «Острове любви» Валерия ждала новенькая участница «Дома-2», которая, несмотря на ухаживания Захара Саленко, все-таки заселилась в бунгало с Блюменкранцем.
Считанные часы назад в социальных сетях появилась информация о том, что Валерий буквально через 10 минут знакомства с Анастасией предложил длинноволосой красавице сходить с ним за камни. Многие телезрители «Дома-2» помнят, что у Блюменкранца зачастую происходит за сейшельскими камнями. В свое время именно в этом месте мужчина изменил тогда еще законной супруге Тате Абрамсон.
Впрочем, на предложения Валерия Анастасия ответила отказом. По мнению телезрителей реалити-шоу, Стецевьят смотрела тот выпуск, где Блюменкранц за камнями занимается «волшебством», поэтому и не захотела отправляться с мужчиной в то место.
Правда блондинка дала ясно понять Валерию, что не против флиртовать с ним и общаться «налегке». Более того Анастасия намекнула Блюменкранцу, что только от него зависит, будет она с ним или нет, сообщает Dom2life.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:37