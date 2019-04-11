Новые чипы Qualcomm протестировали на AnTuTu
В Интернете появились итоги первых испытаний новых чипсетов Qualcomm. Производительность устройств измерили в бенчмарке AnTuTu, сопоставив их результаты с прежними моделями.
Лидером оказалась версия 730G. Бенчмарк оценил производительность GPU и CPU чипсета в 66 398 и 86 915 баллов соответственно. Вышедший в 2018 году Snapdragon 710 уступил новинке, имея лишь 47 736 и 66 584 очка.
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 оказался неожиданно хуже предшественника, несмотря на дату выхода и разницу в техническом процессе. Версия 660 оказалась лучше нового изобретения и в общем зачете, и в отдельных дисциплинах. Такое отличие может быть связано с конфигурацией тестовой структуры по специфике свежая модель превосходит номинально оригинал.
Ранее сообщалось, что бюджетный смартфон Xiaomi Redmi получит Qualcomm Snapdragon 855. Устройство уже почти готово к выходу, производитель начал заниматься перед премьерой маркетологическими процессами.
Лидером оказалась версия 730G. Бенчмарк оценил производительность GPU и CPU чипсета в 66 398 и 86 915 баллов соответственно. Вышедший в 2018 году Snapdragon 710 уступил новинке, имея лишь 47 736 и 66 584 очка.
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 оказался неожиданно хуже предшественника, несмотря на дату выхода и разницу в техническом процессе. Версия 660 оказалась лучше нового изобретения и в общем зачете, и в отдельных дисциплинах. Такое отличие может быть связано с конфигурацией тестовой структуры по специфике свежая модель превосходит номинально оригинал.
Ранее сообщалось, что бюджетный смартфон Xiaomi Redmi получит Qualcomm Snapdragon 855. Устройство уже почти готово к выходу, производитель начал заниматься перед премьерой маркетологическими процессами.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:33