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Кирилл Серебренников готовится поздравить Аллу Пугачеву с 70-летием

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-Центр" Кирилл Серебренников, которого недавно освободили из-под домашнего ареста, готовится поздравить эстрадную певицу Аллу Пугачеву с 70-летием. Он готовит концерт "Наша Алла" в честь юбилею исполнительницы 15 апреля.
Кирилл Серебренников готовится поздравить Аллу Пугачеву с 70-летием

На следующей неделе Алла Пугачева отпразднует свой 70-й день рождения. Кирилл Серебренников, которого недавно освободили из-под домашнего заключения, готовит концерт "Наша Алла" в честь ее юбилея. Один из деятелей театра сообщил в Instagram, что премьера состоится 24 и 25 апреля.

Известно, что в понедельник, 8 апреля, по решению суда домашний арест Серебренникова изменен на подписку о невыезде. В интервью после выхода из здания судебного учреждения режиссер отметил сотрудникам СМИ, что "это еще не победа". Однако он признался, что рад возможности выходить из дома и вернуться к работе. Во вторник, 9 апреля, руководитель столичного театра «Гоголь-центр» впервые за последние несколько лет вместе с актерами вышел на поклон зрителям по окончанию постановки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:27

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