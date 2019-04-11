Кирилл Серебренников готовится поздравить Аллу Пугачеву с 70-летием





На следующей неделе Алла Пугачева отпразднует свой 70-й день рождения. Кирилл Серебренников, которого недавно освободили из-под домашнего заключения, готовит концерт "Наша Алла" в честь ее юбилея. Один из деятелей театра сообщил в Instagram, что премьера состоится 24 и 25 апреля.Известно, что в понедельник, 8 апреля, по решению суда домашний арест Серебренникова изменен на подписку о невыезде. В интервью после выхода из здания судебного учреждения режиссер отметил сотрудникам СМИ, что "это еще не победа". Однако он признался, что рад возможности выходить из дома и вернуться к работе. Во вторник, 9 апреля, руководитель столичного театра «Гоголь-центр» впервые за последние несколько лет вместе с актерами вышел на поклон зрителям по окончанию постановки.