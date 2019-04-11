Екатерина Варнава сожалеет об упущенных возможностях

Варнава рассказала на своей страничке о школьнице из Белгорода, Анастасии Светличной, и выложила ее фото. Девушка обратила на себя внимание звезды тем, что подрабатывает, выполняя рисунки на одежде и аксессуарах на заказ с девятого класса.Известная актриса поддержала стремление подростка зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом. Она отметила, что современная молодежь более приспособлена к реалиям современного мира, чем ее поколение в свое время. Телеведущая учась в старших классах школы и институте изготавливала сценические костюмы сама и вместе с мамой. Она отмечает, что можно было бы зарабатывать этим, если бы не наивность и недальновидность. «У нас под носом растет поколение очень предприимчивых людей, я не перестаю приятно удивляться! Надеюсь, вы тоже», - пишет участница и хореограф шоу «Comedy Woman».