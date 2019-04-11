АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Летающие автомобили могут помочь в борьбе с глобальным потеплением
EUR 72.95 USD 64.74
Курс валют на 11.04.2019

Диетолог Светлана Фус назвала главную причину, мешающую похудению

Диетолог Светлана Фус назвала причину, которая препятствует похудению. Соответствующий пост она разместила в Instagram.
Диетолог Светлана Фус назвала главную причину, мешающую похудению

Эксперт утверждает, что часто причинами нерезультативной диеты являются ошибочный рацион и недостача времени на физические упражнения. Отдельное внимание следует уделить содержанию холодильника. Диетолог рекомендует полностью убрать из рациона такие продукты, как колбаса, сосиски, кетчуп, пельмени, майонез, консервы. Эта пища способствует быстрому набору веса, от которого очень трудно избавиться.

Правильное питание следует закрепить умеренными физическими нагрузками. Несмотря на то, что успех диеты на 80 процентов зависит от рациона, зарядка необходима для поддержания тонуса.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Госдума разрешила семьям с детьми
Раскрыты параметры нового Renault
Спортсменов будут штрафовать за допинг
Ученые установили, что микробы способны
Ученые: Менее активными дети становятся
Мария Куликова рассказала о своих
Диетолог Светлана Фус назвала главную
Глюкоза в полупрозрачном боди восхитила
Планшеты Samsung Galaxy Tab S5e и
Мария Кравченко отказывается от макияжа
В Москве стартует цикл лекций, которые
Ирина Аллегрова отказалась петь про
Ученые: Корсеты в XIX веке продлевали
Анастасия Волочкова призвала всех
Медики рассказали, кому противопоказано
Роспотребнадзор разработал рекомендации
Сеть гудит из-за слухов о гибели
Ученые: Газы у человека могут выходить
Звезда "Дома-2" Виктория Романец
В Греции родился ребенок от трех
Новые чипы Qualcomm протестировали на
Рустам Солнцев показал вертолет в
Кирилл Серебренников готовится
Ольга Бузова поддержала Сергея Лазарева
В Липецке водитель LADA Granta
Ксения Собчак поделилась в Instagram
Рустам Солнцев пришел в восторг от
Екатерина Варнава сожалеет об упущенных
Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue
Джереми Реннер сыграет Соколиного Глаза
Просмотреть все новости