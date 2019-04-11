Диетолог Светлана Фус назвала главную причину, мешающую похудению

Эксперт утверждает, что часто причинами нерезультативной диеты являются ошибочный рацион и недостача времени на физические упражнения. Отдельное внимание следует уделить содержанию холодильника. Диетолог рекомендует полностью убрать из рациона такие продукты, как колбаса, сосиски, кетчуп, пельмени, майонез, консервы. Эта пища способствует быстрому набору веса, от которого очень трудно избавиться.Правильное питание следует закрепить умеренными физическими нагрузками. Несмотря на то, что успех диеты на 80 процентов зависит от рациона, зарядка необходима для поддержания тонуса.